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НовостиПроисшествия14 июля 2023 8:14

Глава СК РФ поручил доложить о проверке хранения трупов в холодильнике в Самаре

В ритуальном агентстве тела умерших нашли в холодильнике
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент по данному факту проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

В настоящий момент по данному факту проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту халатности сотрудников ритуальных агентств в Самарской области. Речь идет о трупах, найденных в холодильнике из-под мороженого.

— В медиа распространилась информация о том, что в ритуальном агентстве Самарской области тела умерших хранят в холодильнике, предназначенном для бытового использования, в ненадлежащих условиях, — отметили в СК РФ.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о проведенной проверки.

Напомним, тела бабушки и дедушки обнаружили в частном гаражном боксе. В полиции прокомментировали работу частного морга в гараже в Самаре.

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