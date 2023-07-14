Глава Самарской области поручил разобраться в истории с найденными телами в холодильнике

Глава региона поручил разобраться в истории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вчера вечером в четверг, 13 июля 2023 года, стало известно о страшной находке, вызвавшей широкий общественный резонанс. В одном из гаражей обнаружили холодильник с мертвыми телами.

По полученной информации, внутри холодильника нашли двух пенсионеров. Глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию и поручил разобраться в истории и провести проверку по данному факту. Губернатор созвонился с начальником регионального ГУ МВД. Начато разбирательство.

Дмитрий Азаров отметил, что будет держать на контроле ход расследование дело. Ситуацией заинтересовались сотрудники прокуратуры.