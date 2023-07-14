В Самарской области мужчина получил 300 тысяч рублей за «покровительство»

Подозреваемый получал деньги в течение двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области мужчина обвиняется в коммерческом подкупе. Горожанин предстанет перед судом.

По информации СУ СК России по Самарской области, начальник организации капительного строительства подозревается в коммерческом подкупе. По версии следствия, в течение двух лет обвиняемый получал от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение на общую сумму не менее 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за покровительство при выполнении обязательств контракта.

Доказательная база собрана. Уголовное дело направили в суд. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники полиции.