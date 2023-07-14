Спрос на загородную недвижимость продолжает расти

Мода на частное домостроение вызвала рост ипотечного кредитования Фото: Светлана Макеева

Загородная недвижимость привлекает все больше внимания россиян. По оценке экспертов, в первом полугодии этого года объем рынка ипотеки на загородные дома составил около 154 млрд рублей. Это более чем вчетверо превышает уровень аналогичного периода прошлого года, когда сегмент развивался при высоких ставках, и в 14 раз больше показателя первого полугодия 2021 года.

Частным домостроением в первую очередь интересуются семейные клиенты, которые приобретают новое пространство для жизни и досуга с детьми. По мере роста господдержки, увеличения активности банков и застройщиков палитра финансовых инструментов на рынке расширяется. И это увеличивает доступность ИЖС для населения.

По итогам первого полугодия только в ВТБ, например, жилищные кредиты на загородную недвижимость оформили около 4,6 тысячи клиентов, что на 45 % превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем сделок удвоился и достиг 30 млрд рублей. Примерно на треть за год увеличилась и сумма кредитов, сейчас она составляет около 6,5 млн рублей. При этом каждый пятый кредит банк оформил по льготным программам. Каждую вторую сделку по программе семейной ипотеки банк провел с господдержкой.