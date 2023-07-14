В Самаре обустроят баскетбольную площадку 3х3 в парке Гагарина в августе 2023

На необходимые услуги готовы выделить почти 9,5 миллионов рублей. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре объявили торги на обустройство баскетбольной площадки открытого типа 3х3 в парке культуры и отдыха Гагарина. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет «Центр развития физической культуры и спорта» Самары. На необходимые услуги готовы выделить почти 9,5 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 9 миллионов 450 тысяч рублей.

Объявление было размещено 13 июля, окончание подачи заявок запланировано на 25 июля, а победителя выберут 31 июля. Подрядчик должен будет к 15 августа 2023 года создать площадку со специальным покрытием и оборудованием.

Согласно документации, участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

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