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НовостиОбщество14 июля 2023 9:58

Самарцам рассказали, какая погода будет 15 и 16 июля 2023 года

Специалисты изучили данные метеонаблюдений
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали о погоде

Самарцам рассказали о погоде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о погоде в ближайшие выходные. Специалисты изучили данные метеонаблюдений.

По информации сервиса «Яндекс Погода», в субботу в областной столице будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +25 градусов, скорость ветра 2-3 метра в секунду. В воскресенье, 16 июля 2023 года, ожидается небольшой дождь, температура при этом составит +21 градус, а вечером опустится до +20 градусов.

Специалисты отмечают, что самую теплую погоду можно ждать в Красноярске, Перми, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Температура воздуха прогреется до +27…+29 градусов.