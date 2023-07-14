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НовостиОбщество14 июля 2023 10:01

Размер ипотеки на квартиру в Самарской области в июне составил около 3.3 млн рублей

Первый летний месяц показал заметное оживление на региональном рынке недвижимости
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Вторичный рынок недвижимости остается в регионе в лидерах

Вторичный рынок недвижимости остается в регионе в лидерах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском федеральном округе в лидерах по выдаче ипотечных кредитов Самарская область, Республики Татарстан и Башкортастан. Самый большой спрос эксперты отмечают на готовое жилье. Каждая третья ипотека была выдана в рамках госпрограмм, которые привлекают клиентов сниженной ставкой. Обновились кредитные программы в сегменте частного домостроения, перезапустилась ипотека для самозанятых, снизились цены на первичном рынке. Однако вторичка по-прежнему остается лидером рынка недвижимости.

Жители Самарской области только в ВТБ, например, в июне оформили 570 ипотечных жилищных кредитов. Объем сделок превысил 1,8 млрд рублей, что на 17% превзошел результат мая этого года. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили почти 2,3 тыс. клиентов. Средний чек сделки в первый месяц лета составил 3,3 млн рублей, сократившись с начала года на 8%.