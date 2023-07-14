В Самаре началась проверка из-за подозрительного парня, который приставал к детям в Южном городе

Ранее жители сообщали, что неизвестный обнимает чужих детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи заинтересовались информацией об инциденте, который произошел в Южном городе в Самаре. Местные жители сообщали, что неизвестный пристает к детям на детской площадке. По словам очевидцев, парень обнимает ребят и говорит с ними на нерусском языке. По данному факту началась проверка.

– Сегодня в СМИ опубликованы сведения о том, что во дворе дома в Волжском районе мужчина совершал развратные действия в отношении малолетнего мальчика. По данному факту начата доследственная проверка,, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Следователи устанавливаю все обстоятельства происшествия. Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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