В Самарской области экс-руководитель «Ресурсного центра» завышала себе зарплату

Женщина перечисляла денежные средства без подтверждающих документов и оснований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшая руководительница МКУ «Ресурсный центр» обвиняется в мошенничестве. Расследование уголовного дела уже завершено.

— Проверка показала, что женщина регулярно завышала себе заработную плату. Она перечисляла денежные средства без подтверждающих документов и оснований себе на зарплатную карту, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

В результате она похитила более 400 тысяч рублей и причинила бюджету администрации муниципального района Безенчукский ущерб. В марте 2022 года на основании распоряжения главы муниципального района Безенчукский проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Ресурсный центр». Рассматривался период с января 2019 года по декабрь 2020 года.

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