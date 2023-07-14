Никаких рассылок МЧС не делало.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 14 июля 2023 года, жителей Самарской области испугала массовая рассылка, которую якобы направило МЧС. В сообщениях граждан просили найти бомбоубежища. Об этом они сообщили в социальных сетях.
– Внимание! В Самаре угроза атаки беспилотников. Незамедлительно спуститесь в подвал, – гласило тревожное СМС.
В ГУ МЧС по Самарской области поспешили успокоить самарцев – эти сообщения не более, чем фейк. Ведомство никаких рассылок не делало.
– Главное управление МЧС России по Самарской области опровергает рассылку сообщений с информацией об угрозе атаки. Гражданам просьба сохранять спокойствие и доверять информации, размещаемой в официальных источниках МЧС России, – подчеркнули в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.