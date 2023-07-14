Никаких рассылок МЧС не делало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 июля 2023 года, жителей Самарской области испугала массовая рассылка, которую якобы направило МЧС. В сообщениях граждан просили найти бомбоубежища. Об этом они сообщили в социальных сетях.

– Внимание! В Самаре угроза атаки беспилотников. Незамедлительно спуститесь в подвал, – гласило тревожное СМС.

В ГУ МЧС по Самарской области поспешили успокоить самарцев – эти сообщения не более, чем фейк. Ведомство никаких рассылок не делало.

– Главное управление МЧС России по Самарской области опровергает рассылку сообщений с информацией об угрозе атаки. Гражданам просьба сохранять спокойствие и доверять информации, размещаемой в официальных источниках МЧС России, – подчеркнули в ведомстве.

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