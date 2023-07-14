Горожан напугала крупная змея на территории Самарской Луки

Самарцев напугала крупная змея. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местных жителей напугала страшно красивая змея. Ее заметили на территории национального парка в середине июля 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам, крупная змея разместилась возле каменной стены и притаилась, когда заметила людей возле себя. В Самарской Луке обитает множество разновидностей змей, среди которых ужи, медянки, полозы и гадюки.

Не всех змей стоит бояться, но и трогать их в естественной среде обитания не рекомендуют. Напомним, горожанам рассказали, каких змей можно встретить в самарских лесах, и чем они могут быть опасны. Змеи могут прятаться в траве.