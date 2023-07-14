Первые туристы из Самары отправились в «Белорусский круиз» на скором поезде

Туристы посетят уникальные архитектурные сооружения. Фото: Куйбышевская ЖД

В среду, 12 июля, первые туристы из Самары отправились по программе «Белорусский круиз» на межгосударственном скором поезде № 275/276 сообщением Самара – Минск. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Учитывая время в пути, путешественники проведут в туре 12 дней и 10 ночей. В самой Республике Беларусь пребывание будет длиться 9 дней и 8 ночей. Туристы посетят уникальные архитектурные сооружения, которые включены в список всемирного культурного наследия.

Так, будет возможность увидеть замковый комплекс «Мир», музей-заповедник «Несвиж», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Беловежскую пущу в Бресте и достопримечательности Гродно.

Напомним, межгосударственный скорый поезд № 275/276 отправляется из Самары по средам. за исключением 26 июля, а из Минска – по пятницам (кроме 28 июля). По пути предусмотрены остановки в Пензе, Сызрани, Моршанске, Смоленске. Узнать больше о «Белорусском круизе» можно по телефону сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22.

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