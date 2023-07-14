В Самаре специалисты МФЦ помогают жителям зарегистрироваться на «Госуслугах»

Для посещения выездного пункта МФЦ предварительная запись не требуется. Фото: администрация Самары

В Самаре местные жители могут посетить выездные приемы специалистов «МФЦ» и получить консультацию о «Госуслугах». Так, сотрудники помогают пройти регистрацию, подтверждение и восстановление учетной записи на портале.

Консультации проходят на базе территориальных ресурсных центров во всех внутригородских районах Самары. Специалисты МФЦ проводят выездные встречи с гражданами с сентября 2022 года.

— За это время провели около 100 встреч, а более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, которые связаны с работой современных электронных систем, — рассказали в городской администрации.

Для посещения выездного пункта МФЦ предварительная запись не требуется. Только нужно при себе иметь СНИЛС и паспорт. С графиком работы специалистов «МФЦ» на июль и август 2023 года можно посмотреть на сайте мэрии.

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