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НовостиОбщество14 июля 2023 11:25

В Самаре специалисты МФЦ помогают жителям зарегистрироваться на «Госуслугах»

Консультации проходят на базе территориальных ресурсных центров во всех внутригородских районах
Ирина СИНЕГУБОВА
Для посещения выездного пункта МФЦ предварительная запись не требуется.

Для посещения выездного пункта МФЦ предварительная запись не требуется.

Фото: администрация Самары

В Самаре местные жители могут посетить выездные приемы специалистов «МФЦ» и получить консультацию о «Госуслугах». Так, сотрудники помогают пройти регистрацию, подтверждение и восстановление учетной записи на портале.

Консультации проходят на базе территориальных ресурсных центров во всех внутригородских районах Самары. Специалисты МФЦ проводят выездные встречи с гражданами с сентября 2022 года.

— За это время провели около 100 встреч, а более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, которые связаны с работой современных электронных систем, — рассказали в городской администрации.

Для посещения выездного пункта МФЦ предварительная запись не требуется. Только нужно при себе иметь СНИЛС и паспорт. С графиком работы специалистов «МФЦ» на июль и август 2023 года можно посмотреть на сайте мэрии.

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