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НовостиПроисшествия14 июля 2023 11:26

Суд арестовал россиянку, которая подстрекала жителя Самары к госизмене

Женщина уговаривала самарцы перейти на сторону противника
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подозреваемая останется под арестом до сентября

Подозреваемая останется под арестом до сентября

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре суд избрал меру пресечения россиянке, которая подстрекала местного жителя к государственной измене. Она уговорила мужчину перейти на сторону противника. Информацию сообщили в пресс-службе Самарского районного суда.

Предполагается, что задержанная предлагала самарцу вступить в вооруженное формирование «Легион свобода России», чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ на территории Украины.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». В четверг, 13 июля 2023 года, суд избрал подозреваемому меру пресечения. Она будет заключена под стражу на два месяца, до 11 сентября 2023 года.

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