Самарец заметил повзрослевших утят на берегу реки

Утята наводят чистоту. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местный житель поделился милыми кадрами. На берег реки вышли повзрослевшие утята вместе с мамой-уткой.

Судя по опубликованным кадрам на официальной странице городского блогера Евгений Щекина, маленькие утята на берегу реки Самарка решили почистить перышки и отдохнуть под палящим солнцем. Птицы с усердием наводят чистоту и не обращают внимание на местного жителя.

Напомним, самарцы также наткнулись на крупную змею. Она расположилась рядом с каменной стеной в национальном парке Самарская Лука. Змея не стала нападать на приближающихся горожан. Специалисты рекомендуют не трогать обитательниц леса в естественной среде.