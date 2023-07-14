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НовостиОбщество14 июля 2023 11:54

В Самарской области полиции проводят рейды на пляжах в июле 2023 года

Правоохранители побеседовали с горожанами
Алена ПРОВКИНА
Полицейские проводят рейды на пляжах

Полицейские проводят рейды на пляжах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия на пляжах. Полицейские побеседовали с горожанами и раздали им тематические буклеты.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды проводят в рамках профилактики. Сотрудники полиции особое внимание уделяют безопасности на воде несовершеннолетних. Детям необходимо знать главные правила: купаться следует только в отведенных местах и только в присутствии взрослых. Также не стоит подавать ложные сигналы тревоги, нырять в незнакомых местах, с лодок и крутых берегов.

Помимо этого, полицейские напомнили ребятам об особом противопожарном режиме. Рейды будет проводит регулярно.