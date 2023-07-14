Жителям Самарской области рассказали, как правильно выбрать фрукты и ягоды летом

Понять, что плод спелый, можно по сильному приятному запаху. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области дали рекомендации по выбору фруктов, овощей и ягод летом. Так, лучше покупать фрукты и овощи в установленных для торговли местах.

Все дело в том, что в магазинах или на рынке осуществляется контроль за реализуемой продукцией. Также при покупке овощей, фруктов и ягод стоит обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта.

Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, без признаков порчи и гниения, повреждений кожуры. Понять, что плод спелый, можно по сильному приятному запаху. Напомним, запрещена продажа загнивших и испорченных овощей и фруктов, а также с нарушением целостности кожуры. А арбузы и дыни нельзя продавать частями и с надрезами.

Помимо этого, в целях профилактики инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод, а также тщательно их мыть перед употреблением.

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