В Самаре 19 и 20 июля 2023 года отключат холодную воду на шести улицах

Большинство работ пройдет без отключений, но некоторым жителям все-таки придется потерпеть неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» вновь проведут ремонтно-профилактические работы. Большинство из них пройдет без отключений, но некоторым жителям все же придется потерпеть временные неудобства. Рассказываем, какие дома ненадолго останутся без ХВС.

В среду, 19 июля 2023 года, холодную воду нужно будет отключить по ул. Лысвенская, 18, 30, 31, 33, 35, 45, 47, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71; ул. Томская, 9-26; ул. Тюменская, 3-20; ул. Барабинская, 3-19; ул. Уральская, 191, 187, 199, 201, 203. ХВС не будет с 11:00 до 17:00.

В четверг, 20 июля 2023 года, с 10:00 до 23:00 может быть отключено ХВС по ул. Стара Загора, 239, 241, 247, 249, 251, 253, 255.

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что список работ и адресов может быть скорректирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.