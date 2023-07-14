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НовостиОбщество14 июля 2023 12:45

Новое оборудование для реанимационной службы поставлено в Самарский онкодиспансер

Это хирургические и прикроватные мониторы с центральной станцией
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самарский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было завезено новое оборудование. Это хирургические и прикроватные мониторы с центральной станцией. Всего – 13 систем мониторинга. Их поставили в операционный блок и отделение реанимации и интенсивной терапии. Информацию сообщили в областном Минздраве.

– Полученные мониторы хирургические позволяют контролировать состояние пациента во время операции. В сочетании с модульным монитором обеспечивается графическое представление данных для быстрой оценки гемодинамического состояния пациента, – рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Элеонора Крюкова.

Врачи операционного блока уже работают на другом новом оборудовании, которое было поставлено ранее. Это 10 операционных столов, 7 инфузионных насосов и 7 наркозных аппаратов.