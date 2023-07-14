Трансграничные переводы: отправлять стали чаще, а суммы уменьшили

Число переводов возросло, а средний размер их снизился с 300 тысяч рублей до 130 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты финансового рынка отмечают рост объема трансграничных переводов. С прошлого лета от увеличился кратно. Постоянный рост спроса на переводы в дружественные страны связан с расширением географии переводов, повышением качества и скорости проведения таких транзакций.

Львиная доля денежного потока идет в дружественные Казахстан, Беларусь и Таждикистан. Только ВТБ, например, за полгода помог перевести более 100 тыс. переводов за рубеж на 19 млрд руб. И к концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч.