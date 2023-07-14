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НовостиОбщество14 июля 2023 12:50

Трансграничные переводы: отправлять стали чаще, а суммы уменьшили

Спрос на переводы денег за границу к концу года вырастет
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Число переводов возросло, а средний размер их снизился с 300 тысяч рублей до 130 тысяч

Число переводов возросло, а средний размер их снизился с 300 тысяч рублей до 130 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты финансового рынка отмечают рост объема трансграничных переводов. С прошлого лета от увеличился кратно. Постоянный рост спроса на переводы в дружественные страны связан с расширением географии переводов, повышением качества и скорости проведения таких транзакций.

Львиная доля денежного потока идет в дружественные Казахстан, Беларусь и Таждикистан. Только ВТБ, например, за полгода помог перевести более 100 тыс. переводов за рубеж на 19 млрд руб. И к концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч.