Участие в церемонии принял губернатор Дмитрий Азаров. Фото: Ирина Бойкина

В пятницу, 14 июля, в Самаре состоялось открытие федерального центра поддержки клиентов Почты России. Участие в церемонии приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ген директор АО «Почта России» Михаил Волков и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Центр разместился на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России.Реализация проекта позволила привлечь в регион инвестиции и главное - создать 500 новых рабочих мест.

– 500 новых рабочих мест – это очень важно. Не менее важно и то, что позиции Самарской области как надежного партнера Почты России укрепляются. Уверен, за этим проектом последуют и другие. Есть целый ряд направлений сотрудничества с Почтой России, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сотрудники центра будут в круглосуточном режиме отвечать на обращения, поступающие по телефону, электронной почте, в соцсетях и мессенджерах, через официальный сайт компании, а также в виде простых и заказных бумажных писем. Планируется, что запуск центра позволит компании в 4 раза быстрее рассматривать обращения клиентов.

– Самарская область уже традиционно наш большой, надежный партнер. И подтверждение этому – те проекты, которые мы реализуем и будем реализовать на территории Самарской области. Со вводом нового объекта Самарская область точно будет лидером по развитию почтовой связи, – отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков, поблагодарив губернатора за поддержку.