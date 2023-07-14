Форум местного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов прошел в Самаре

В рамках мероприятия общественники обсудили вопросы развития территорий. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 14 июля, в Самаре прошел межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов #НАМЕСТАХ.РФ. Участие в нем принял член совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также активисты, эксперты, ученые и другие.

– Проведение подобного форума для нас очень важно: коллегам необходимо встречаться, обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы общественных институтов, систематизировать знания. В таком общении вырабатываются эффективные рекомендации для решения проблем, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам форума.

В Самарской области ведется системная работа по развитию территориального общественного самоуправления. С 2019 по 2022 годы количество ТОСов увеличилось со 134 до 170. Помимо этого, они активно участвуют в конкурсе Президентских грантов и Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Особое внимание уделяется взаимодействию со старшими по домам. На территории губернии действуют почти 16 тысяч советов МКД. Дмитрий Азаров регулярно проводит совещания в формате ВКС со старшими по домам. В них приняли участие уже более 50 тысяч человек.

Председатель Общероссийского Конгресса муниципальных образований и Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Виктор Кидяев отметил, что у Самарской области большой опыт работы в этом направлении.

– В Самарской области сложилась уникальная система управления регионом. Областное правительство, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, органы местного самоуправления и активные граждане вместе, единой командой делают Самарскую область одним из лучших субъектов нашей страны, – заявил Виктор Кидяев.

В рамках форума также состоялась церемония награждения – лучшие председатели ТОС были отмечены благодарностями Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления.