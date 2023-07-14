Диплом лауреата второй Всероссийской премии «Молодой промышленник года» «ИННОПРОМ-2023» получил Евгений Трофимов

Диплом лауреата стал для Евгения Трофимова неожиданной и оттого вдвойне приятной наградой

Тринадцатый "ИННОПРОМ" завершил свою работу в Екатеринбурге. В этом году, по оценке организаторов, в форуме приняло участие рекордное количество экспонентов – более 1100.

Треть из них участвовала в одном из крупнейших форумов российских и зарубежных промышленников впервые. Кстати, о международном масштабе события говорит тот факт, что на нем побывали премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана и руководители профильных министерств 10 дружественных государств, в том числе Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, а также Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Саудовской Аравии.

В составе самарской делегации на форум приехал Евгений Трофимов, председатель комитета по здравоохранению самарского реготделения «Деловой России» и директор компании «АнтенМед», которая занимается проектированием, строительством и оснащением медучреждений по всей России и входит в топ-100 поставщиков медицинских изделий.

Встречи на площадке форума (слева направо): Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Евгений Трофимов, «Деловая Россия», Алексей Софронов «АнтенМед»

Ставка на «умные» технологии обеспечивает максимальный комфорт для пациента и работы хирургов во время операции и повышает качество оказываемой помощи. Кроме того, в нее интегрирована система нейронавигации «Автоплан».

Вот что рассказал о проекте лауреат премии «Молодой промышленник года» Евгений Трофимов радиостанции «КП В Екатеринбурге»:

«Автоматизация операционной позволяет подгружать все необходимые данные о пациенте, которому предстоит операция: результаты анализов, снимки. Операционный свет и звук настраивается под оперирующего хирурга. А интегрированная система нейронавигации позволяет более адресно работать с операционным полем. Вся информация выводится на дисплеи».