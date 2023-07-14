Власти Самары утвердили стоимость квадратного метра жилья на 3-й квартал 2023 года

Изменения уже вступили в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары утвердила норматив стоимости квадратного метра жилья на 3-й квартал 2023 года. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

– Утвердить норматив стоимости «квадрата» общей площади жилого помещения в размере 36 674 рублей, – следует из документации.

Указанный норматив применяют для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья или строительство дома, предоставляемых молодым семьям. Речь идет об участниках целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Отметим, что эта стоимость не менялась в течение текущего года – в первом квартале она также была равна 36 674 рублям.

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