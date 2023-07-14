Пляжные «Крылья Советов» сенсационно обыграли питерский «Кристалл» в матче чемпионата России

Дубль Никиты Сафронова в третьем периоде принес "Крыльям" сенсационную победу. Фото: bsrussia.com

В Москве стартовал очередной этап чемпионата России по пляжному футболу. И он начался с сенсации: самарские «Крылья Советов» обыграли лидера первенства «Кристалл» из Санкт-Петербурга.

Справедливости ради, в составе питерцев не было бразильских легионеров, но и без того «Кристалл» и «Крылья» находятся в разных «весовых категориях». Самарцам удалось обыграть питерский клуб впервые в истории чемпионатов России, до этого подобное случалось только в Кубке России.

Матч начался с того, что питерцы повели 2:0, но к середине второго периода самарцы повели 3:2. В третьем периоде счет был 4:3 в пользу «Крыльев», «Кристаллу» удалось сравнять, но за 34 секунды до финальной сирены капитан и фактический тренер команды Никита Сафронов, игравший с перевязанной головой, забил победный мяч — 5:4.

16 июля «Крылья Советов» встретятся со столичным «Строгино», за которое на этом этапе выступает известный футболист Денис Глушаков.