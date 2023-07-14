В Тольятти водитель «Лада Гранта» снес контактную опору

Машина также получила серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, которое произошло между Комсомольским и Центральным районом города Тольятти. Там водитель отечественного автомобиля сбил контактную опору. В результате аварии он получил травмы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, водитель «Лада Гранта» ехал по ул. Кунеевской со стороны ул. Громовой в направлении ул. Баныкина. По пути он нарушил правила расположения автомобиля на дороге и въехал в контактную опору, которая находилась справа.

– Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, оказали помощь пострадавшему, оградили место аварии, зафиксировали обстановку, установили и опросили очевидцев ДТП, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В результате аварии водитель был доставлен в медицинское учреждение.

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