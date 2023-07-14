Житель Самары переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие

В отношении самарца возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары предстал перед судом за незаконное хранение оружие. Его мужчина смастерил самостоятельно. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что самарец нашел сигнальный пистолет в декабре 2022 года. Он решил забрать его себе и хранил дома в Кировском районе города. В феврале 2023 года пистолет обнаружили оперативники. Оказалось, что мужчина над ним поработал – сигнальный пистолет он переделал в гладкоствольное самодельное огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Суд назначил ему назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

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