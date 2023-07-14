Возможности прорывных проектов отечественных ученых обсудили на форуме 13 июля. Фото: future-forum.tech

Самарская область реализует мегапроекты в НОЦ для достижения

технологического лидерства. Об этом стало известно на форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?». Мероприятие состоялось в четверг, 13 июля.

– Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений, – заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.

В рамках форума было отмечено, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко подчеркнул, что «технологический суверенитет» — это не полная самодостаточность, но безопасность в жизненно важных сферах страны». Он также заявил, что «цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы».

Спикеры отметили, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты. С финансированием проблем нет. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.