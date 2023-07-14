Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам «Самарского металлургического завода»

Губернатор пообщался с нынешними работниками и ветеранами завода Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 14 июля, губернатор Дмитрий Азаров встретился с с работниками «Самарского металлургического завода». Встреча состоялась накануне профессионального праздника. Глава региона поблагодарил ветеранов предприятия – тех, кто закладывал основы металлургического производства в регионе.

– Благодарность по праву адресуем тем людям, которые в непростые времена, в безвременье, смогли сохранить предприятие, и сегодня оно по-прежнему уверенно развивается и двигается вперед, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Лучшие работники получили награды из рук губернатора. Звания «Почетный Металлург» был удостоен вальцовщик холодного металла Вячеслав Латышов. Почетную грамоту министерства промышленности и торговли РФ глава региона вручил начальнику цеха Владимиру Чичаеву, старшему мастеру участка Александру Морозову, прессовщику на гидропрессах Алексею Бабайцеву, начальнику отдела Сергею Урсуеву и директору по финансовому контролю и Общего Центра Обслуживания (ОЦО) Светлане Поляковой, слесарям-ремонтникам Андрею Караману и Валерию Паймешову. Почетную грамоту Губернатора Самарской области получила контролер продукции цветной металлургии СМЗ Ирина Полтораднева.

Дмитрий Азаров пожелал виновникам торжества успехов в нужной и важной работе.

– Все задачи, которые заводу будут поставлены, они сто процентов будут выполнены. По-другому на Самарском металлургическом заводе не было никогда. Поэтому СМЗ может стать номером один в реализации самых смелых планов – на благо всей отрасли, региона и всей страны, – отметил в завершении встречи Дмитрий Азаров.