Суд взыскал средства с 14 жителей Самарской области, которые оформили фиктивную прописку для иностранцев

Они оформляли мигрантам регистрацию зная, что те не будут проживать в помещении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 жителей Самарской области были привлечены к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан. За это им пришлось средства в доход государства. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка была проведена в отношении жителей Красноярского района. Выяснилось, что оформили мигрантам регистрацию зная, что те не будут проживать в помещениях. За свои услуги они получили более 45 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала взыскать с граждан средства, полученные нечестным путем. В итоге сделки были признаны недействительными, а деньги обращены в доход государства.