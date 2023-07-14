Самарцы направили новую партию гуманитарного груза бойцам СВО

Посылки собирали около месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области собрали новую партию гуманитарного груза для бойцов спецоперации. Его отправили на фронт в пятницу, 14 июля. Информацию сообщили в региональном правительстве.

В состав посылок вошли продукты, предметы личной гигиены, питьевая вода, медикаменты, стройматериалы – они понадобятся бойцам для ремонта школы, которая находится в зоне их расположения. Строительные материалы попросили сами военнослужащие.

Гуманитарный конвой будет доставлен военнослужащим второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и Самарского батальона.

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