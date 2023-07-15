В Самаре спасли зайца, который провалился в канаву

Фото: СамараДТП Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самаре дикого зайца спасли от гибели. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы и поделились видео.

Как сообщают свидетели картины, ушастый бедолага провалился в канаву в микрорайоне Волгарь. Судя по видео, перепуганный заяц метался из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Однако без помощи человека выбраться бы ему не удалось, ров слишком глубокий. К счастью, рядом оказался местный дед Мазай.

-Очевидцы помогли ему выбраться, указав путь, - написал автор поста.