Согнулась от боли: в Самаре мужчина избил свою спутницу на улице

Фото: Подслушано Самара

Неизвестный мужчина накинулся на свою спутницу на улице в Самаре. Очевидцы засняли момент избиения на камеру и опубликовали видео в социальных сетях.

Автор поста застал конфликт между парой под окнами своей квартиры. Судя по кадрам, мужчина решил выразить свое недовольство кулаками, а точнее ногами. В один момент гражданин «налетел» на женщину и со всей силы пнул ее в бок. От сильного удара женщина согнулась от боли.

- Перед тем как ударить, он ударил со словами: «Ты чего шатаешься? Я же слабо». А после этого сказал, что если не пойдет с ним, то ударит еще сильней, - пишет очевидец.

Видео вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Интернет-пользователи негодуют от увиденного.

-Это не мужчина, а трусливое существо. Девушка, похоже, тоже выросла в семье, где уважения к женщине не было. Ее жаль, но уже выросла, пора менять отношение к себе, - написал волжанин.