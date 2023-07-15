Самарцы пожаловались на разбросанный мусор в жилом дворе

Фото: СамараДТП

Жители областной столицы жалуются на плохую уборку мусора в одном из жилых дворов города. Очевидцы поделились видео в соцсетях.

Судя по кадрам, детская и спортивная площадки завалены пластиковыми бутылками и другими отходами. Рядом установлена урна, правда, переполненная до краев. По словам автора поста, такая ситуация обстоит в жилом дворе на улице Революционной рядом с домом №77.

-Крик отчаяния! Вот такие площадки встречаются в географическом центре города. ТСЖ не обслуживает совсем, - пишет местный житель.

Интернет-пользователи поделились на два лагеря мнение. Одни очевидца поддержали, другие же, наоборот, обвинили мобильного репортера. Мол, вместо съемки видео лучше бы прибрался.

- А до пустой урны донести слабо?

- Возьми пакет, собери и выброси! Причём здесь ТСЖ?