В Тольятти геймер пригласил в гости товарища и остался без приставки

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области геймер пригласил в гости нового приятеля, а после обнаружил кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, все случилось в начале июля 2023. В отдел полиции за помощью обратился житель Автозаводского района. Мужчина рассказал правоохранителям, что из его квартиры пропала дорогостоящая игровая приставка после того, как в его гостях побывал новоиспеченный друг.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже прямо на улице. 32-летний местный житель привлек внимание сотрудников полиции странным поведением: мужчина усердно пытался что-то скрыть под ветровкой. В содеянном тольяттинец признался.

Оказалось, 32-летний мужчина воспользовался нетрезвым состоянием хозяина жилища и украл у него игровую приставку. Задержанный планировал продать чужое добро и подзаработать, но не успел.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Пострадавшему вернули приставку, а воришке грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.