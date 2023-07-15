В Тольятти грабитель вырвал сумку у прохожего и сдал ее содержимое в ломбард

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Автограда решил подзаработать незаконным путем, но был задержан стражами порядками. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, в отдел полиции обратился 62-летний тольяттинец. Мужчина рассказал, что его ограбили в одном из жилых дворов на улице Чапаева. По словам пострадавшего, неизвестный мужчина вырвал из его рук сумку, где находились два сотовых телефона.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и уже в скором времени задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 43-летний мужчина, который ранее уже был неоднократно судим.

В содеянном обвиняемый признался. Оказалось, один из гаджетов вор сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Сотрудникам полиции предстоит отыскать похищенное имущество и установить все обстоятельства произошедшего.