Штормовой ветер и ливень с градом надвигаются на Самарскую область

На Самарскую область надвигается непогода
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителей губернии предупреждают о погодной опасности. На Самарскую область надвигается непогода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным синоптиков ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В воскресенье 16 июля ожидаются грозы, сильный ливень и град.
Кроме того, местами в губернии усилится ветер, его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Такая обстановка сохранится до самого вечера выходного дня. А температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов.