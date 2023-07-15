Штормовой ветер и ливень с градом надвигаются на Самарскую область

На Самарскую область надвигается непогода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей губернии предупреждают о погодной опасности. На Самарскую область надвигается непогода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным синоптиков ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В воскресенье 16 июля ожидаются грозы, сильный ливень и град.

Кроме того, местами в губернии усилится ветер, его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Такая обстановка сохранится до самого вечера выходного дня. А температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов.