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НовостиОбщество15 июля 2023 12:33

Штормовой ветер и ливень с градом надвигаются на Самарскую область

В регионе объявлен желтый уровень опасности 16 июля 2023
Анастасия ЗУБКОВА
На Самарскую область надвигается непогода

На Самарскую область надвигается непогода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей губернии предупреждают о погодной опасности. На Самарскую область надвигается непогода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным синоптиков ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В воскресенье 16 июля ожидаются грозы, сильный ливень и град.

Кроме того, местами в губернии усилится ветер, его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Такая обстановка сохранится до самого вечера выходного дня. А температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов.