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НовостиПроисшествия15 июля 2023 12:36

В Тольятти курьер помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Подозреваемый задержан
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области курьер помогал мошенникам обворовывать пенсионеров. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, злоумышленники втирались в доверие пожилым волжанкам по телефону. Они убеждали пенсионерок в том, что их близким срочно нужны деньги. После разговора к жертвам аферистов в квартиру наведывался подставной курьер якобы для передачи денежных средств.

Когда женщины поняли, что их обманули, то сразу обратились в отдел полиции. Оказалось, к трем местным жительницам за деньгами приходил один и тот же мужчина. Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний тольяттинец. В содеянном он признался. Как известно, общий ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Расследование продолжается.