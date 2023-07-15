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НовостиОбщество15 июля 2023 14:10

В селе Федоровка под Тольятти обнаружили судно

Выяснили подробности
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ВКонтакте/Тольятти

Фото: ВКонтакте/Тольятти

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Жители села Федоровка, что расположено в Самарской области, обнаружили на воде судно. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях и поделились фото.

По словам интернет-пользователей, судно «Урал» стоит на Волге под Тольятти уже четыре дня. Судя по всему, на борту приключилась беда. По словам очевидцев, на нижних палубах были слышны взрывы.

-Эвакуировали 100 человек, экипаж остался на борту, - говорит автор публикации.

А вот, что пишут в комментариях под постом.

-Какие взрывы? Отказали генераторы, а людей всех развезли по домам на автобусах.