В селе Федоровка под Тольятти обнаружили судно

Фото: ВКонтакте/Тольятти
Фото: Анастасия ЗУБКОВА
Жители села Федоровка, что расположено в Самарской области, обнаружили на воде судно. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях и поделились фото.
По словам интернет-пользователей, судно «Урал» стоит на Волге под Тольятти уже четыре дня. Судя по всему, на борту приключилась беда. По словам очевидцев, на нижних палубах были слышны взрывы.
-Эвакуировали 100 человек, экипаж остался на борту, - говорит автор публикации.
А вот, что пишут в комментариях под постом.
-Какие взрывы? Отказали генераторы, а людей всех развезли по домам на автобусах.