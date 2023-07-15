Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2023 17:08

Мотоциклист погиб в жутком ДТП в Самарской области

На месте работают сотрудники полиции
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самарской области произошла жуткая авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и опубликовали видео.

Как известно, все случилось в субботу 15 июля 2023 на трассе М-5 рядом с развязкой на Тольятти и Красный Яр.

Судя по кадрам, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. По словам свидетелей, в аварии погиб мотоциклист. На видео отчетливо видно накрытое тело.

Что именно произошло на автодороге пока неизвестно.