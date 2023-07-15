Мотоциклист погиб в жутком ДТП в Самарской области

Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самарской области произошла жуткая авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и опубликовали видео.

Как известно, все случилось в субботу 15 июля 2023 на трассе М-5 рядом с развязкой на Тольятти и Красный Яр.

Судя по кадрам, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. По словам свидетелей, в аварии погиб мотоциклист. На видео отчетливо видно накрытое тело.

Что именно произошло на автодороге пока неизвестно.