Губернатор Дмитрий Азаров встретился с родными бойцов из Кинельского района

Глава региона регулярно проводит встречи с родными бойцов

Губернатор Дмитрий Азаров 15 июля 2023 встретился с родными бойцов из Кинельского района. Глава региона обсудил с ними вопросы оказания дополнительной помощи защитникам Отечества и их семьям

Глава Кинельского района Юрий Жидков сообщил губернатору, что за каждой семьей закреплен куратор, который находится на постоянной связи для оказания всей необходимой помощи и решения возникающих вопросов. Для семей военнослужащих приобретают строительные материалы, газовые счетчики, водонагреватели, дрова для бани, оказывают помощь в заготовке кормов для скота.

Глава региона проводит такие встречи регулярно, помогает защитникам и их семьям решать самые разные проблемы. А в начале месяца Дмитрий Азаров передал бойцам в зоне СВО очередную партию дополнительной техники, снаряжения и амуниции, а также гуманитарную помощь.

Родные бойцов поблагодарили главу региона за помощь

- Это очень здорово, что вы их поддерживаете и придаете боевой дух. Это очень важно, - обратилась к Дмитрию Азарова жена бойца Лилит.

Вместе с женами защитников Отечества Дмитрий Азаров принял участие в молебне, посвященного защитникам Родины в храме в честь Архистратига Михаила села Малая Малышевка. Кроме того, губернатор выполнил поручение самарских бойцов, которые просили его передать школьникам ответ на те письма, которые они им написали. Ответы получили ученики четвертого класса кинельской школы Арина и Роман.

- Письма эти очень важны для бойцов, - отметил глава региона. - Они им дают уверенность, что здесь, на самарской земле их не забывают, каждый день о них вспоминают и помогают как могут.