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НовостиОбщество16 июля 2023 6:50

«Погиб на месте»: в чудовищном ДТП под Самарой насмерть разбился байкер

В Самарской области на М-5 насмерть разбился байкер 15 июля 2023
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Мотоциклист погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

Мотоциклист погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

В Самарской области насмерть разбился байкер. Все произошло 15 июля 2023 года в 17.50 на 1333 километре федеральной трассы М-5. Подробности жуткого ДТП рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Первыми о страшной аварии недалеко от развязки на Тольятти и Красный Яр сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, недалеко от места столкновения мотоцивла и легковушки лежало накрытое простыней тело. К сожалению, информацию о гибели байкера подтвердили и правоохранители.

- Произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля Hyundai Solaris под управлением 30-летнего водителя и мотоцикла Yamaha под управлением 45-летнего водителя. Мотоциклист скончался на месте ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств около места ДТП.