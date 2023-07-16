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НовостиОбщество16 июля 2023 7:07

В Самаре на улице Коммунистической появился Сад Наличников

Его организовали волонтеры проекта «Том Сойер Фест»
Источник:kp.ru
самарцев приглашают сфотографироваться в Сад наличников. Фото: https://vk.com/tomsawyerfest

самарцев приглашают сфотографироваться в Сад наличников. Фото: https://vk.com/tomsawyerfest

В Самаре на улице Коммунистической, 5 появился Сад наличников. Его организовали волонтеры проекта по сохранению исторического наследия Самары «Том Сойер Фест». Сад наличников открылся в субботу, 15 июля. Фотографиями волонтеры проекта поделились в социальных сетях.

Выставка под открытым небом находится во дворе знаменитого Дома Кожевникова, или Дома с часами, реставрацией которого занимаются волонтеры проекта. Сейчас экспозиция полностью завершена. На выставке представлены деревянные резные наличники с исчезнувших исторических домов Самары.

- Приходите фотографироваться на Коммунистическую, 5! – приглашают волонтеры. - Работы на доме все ближе, но мы успеем сделать еще несколько проектов - арт-консервацию, для которой мы уже заготавливаем материалы и еще один сад!

Присоединиться к проекту и стать волонтером «Том Сойер Фест» может любой желающий.