Лучший бомбардир Белоруссии Егор Карпицкий стал игроком «Крыльев Советов»

Контракт рассчитан на четыре года. Фото: ПК "Крылья Советов"

Лучший на сегодняшний момент бомбардир Чемпионата Белоруссии Егор Карпицкий стал игроком самарской команды «Крылья Советов». Об этом представители футбольного клуба сообщили в своих социальных сетях 15 июля 2023.

Известно, что контракт с новичком самарская команда подписала сроком на четыре года.

- Знаю, что много белорусов выступало за «Крылья». Буду стараться играть еще лучше! – прокомментировал переход в самарский клуб Егор Карпицкий.

Егор Карпицкий – 19-летний перспективный игрок белорусского клуба «Шахтер». В текущем сезоне он сыграл за эту команду 13 матчей, в которых оформил забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи. На данный момент это лучший результат для бомбардира чемпионата Беларуси этого сезона.

Первоначально некоторые СМИ сообщали, что стоимость выкупа молодого форварда якобы составила миллион евро, однако руководство самарского клуба опровергло эту информацию, заявив, что игрок обошелся им намного дешевле.