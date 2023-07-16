Тольяттинский «Акрон» представил выездную форму на сезон 2023/24

На рукавах – узор, напоминающий мозаику кинотеатра «Сатурн». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон», который выступает в Первой лиге, показал выездную форму на сезон 2023/2024. Комплект выполнен в белом цвете с красными и черными вставками. Паттерн на футболках отсылает к архитектуре Тольятти.

- Дань советскому архитектурному модернизму, подарившему облик молодому и звонкому городу. Мозаика кинотеатра «Сатурн» — не только основной паттерн комплекта, но и элемент культурного наследия Тольятти, - рассказали в пресс-службе «Акрона».

Напомним, ранее тольяттинский клуб представил домашнюю форму. Она красная с черными вставками. На футболках паттерн из изолиний топографической карты, что отсылает к Жигулевским горам, одной из достопримечательностей Самарской области.