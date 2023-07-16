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НовостиОбщество16 июля 2023 10:14

В Самаре клиенты пожаловались на такси с силиконовым половым органом на капоте

Фотографиями неоднозначного «декора» очевидцы поделились в социальных сетях
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарцев возмутило "креативное" такси. Фото: https://t.me/+FHiLcYUn_CI0MTU6

Самарцев возмутило "креативное" такси. Фото: https://t.me/+FHiLcYUn_CI0MTU6

В Самаре клиенты пожаловались на такси с силиконовым мужским половым органом на капоте. Фотографиями такого неоднозначного «декора» очевидцы поделились в социальных сетях.

Запись поездки выложил один из клиентов.

- К жителю Самары приехало вот такое такси с приклеенным дилдо (мужским половым органом) на капоте, - пожаловался автор поста. – Как можно наказать такого «креативщика»?

Часть комментаторов отреагировали на пост с некоторой долей юмора, отметив, что это «такси-самец», «единорог» и т.д. Однако другие посчитали, что такой «декор» нарушает нормы морали, тем более, что такси могут вызвать и семьи с маленькими детьми.