В Самаре пройдет второй этап Чемпионата по дрифту DRIFT THAT 16 июля 2023

Самарцев ждет эффектное зрелище. Фото: ТК "Амбар"

В Самаре 16 июля на площадке торгового комплекса «АМБАР» (Южное шоссе, 5) пройдет второй этап Чемпионата DRIFT THAT 2023. Это уже 10-й юбилейный сезон дрифта в Самаре. Организаторы обещают, что болельщиков и гостей ждет настоящий фестиваль скорости.

Чемпионат начался в 11.00 и продлится до 19.00. В нем примут участие более 50 автоспортсменов со всей страны. В их числе – как чемпионы и призеры прошлых серий, так и новые перспективные пилоты из таких городов как Самара, Тольятти, Казань, Екатеринбург, Уфа, Саратов, Балаково, Ульяновск, Орск, Набережные Челны, Рязань. Специальным гостем станет – ТОПовый пилот RDS GP, двукратный вице-чемпион RDS Никита Шиков.

Зрителей ждут сотни ярких заездов, а также шоу-программа с выставкой эффектных автомобилей, соревнованиями по автозвуку и росписи авто. Кроме того, любители адреналина смогут проехать трассу с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT TAXI. Вход для зрителей бесплатный.