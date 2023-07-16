Самарцы забывают взять в отпуск шорты, шлепанцы, зубную щетку и штопор

Две трети самарцев внимательно собираются в путешествия и ничего не забывают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы чаще всего забывают взять в отпуск шорты, шлепанцы, зубную щетку и штопор. Об этом стало известно в результате опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Примечательно, что 69% самарцев, собираясь в отпуск, умудряются никогда не забывать ничего важного. А вот 19% признались, что им приходилось оставлять дома по невнимательности что-то нужное. В основном это одежда и обувь в частности, многие назвали шорты и шлепанцы. Кроме того, нередко самарцы забывают средства личной гигиены, например, зубную щетку. Мужчины также жаловались на забытые дома карты, алкоголь и штопор. Причем 8% опрошенных вспоминали о забытых предметах уже в самолете или поезде. Впрочем, это не стало поводом для расстройства – самарцы просто покупали взамен новые.

А вот 4% самарцев забывали дома паспорт и иные документы. Из-за этого приходилось возвращаться и опаздывать на самолет. Забывать же деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1% опрошенных.