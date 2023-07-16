Самарцев предупреждали о дожде заранее. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Самару обрушился сильный ливень 16 июля 2023. По прогнозам синоптиков сервиса «Яндекс. Погода» дождь может продолжаться весь день.

Эксперты заранее предупреждали самарцев о возможных осадках.

- От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация, что объявлен желтый уровень опасности, - предупреждали накануне в МЧС. - 16 июля в Самарской области ожидается гроза, порывы ветра до 15-20 м/с, сильный дождь возможен град.

Такие погодные условия сохранятся и вечером.

- Под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут дожди различной интенсивности с умеренным ветром, - предупредили в Приволжском УГМС. - Температурный фон в целом останется ниже климатической нормы.

Дождливая и прохладная погода сохранится в Самарской области и в начале рабочей недели.