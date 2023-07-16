За использование найденной банковской карты предусмотрена уголовная ответственность

В Самаре таксист пойдет под суд за использование найденной банковской карты. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в июне этого года. 31-летний самарец пришел в полицию и пожаловался, что он потерял банковскую карту, а потом обнаружил смс о списании денег за покупки, которые он не совершал. Общая сумма ущерба составила более 3000 рублей. Выяснилось, что мужчина хватился пропажи карты после посещения одного из магазинов на ул.Димитрова. Самарец предположил, что мог выронить ее, когда выходил из магазина.

Полицейские изучили выписку по банковскому счету и установили, что кто-то расплатился картой в общепите на пр.Кирова и на заправках на Заводском шоссе.

- Сотрудники отдела уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили регистрационный номер автомобиля, водитель которого расплачивался чужой банковской картой за топливо, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 23-летний таксист. Он не стал отпираться и признался, что нашел чужую карту возле рынка и решил ей воспользоваться. Купив еду и топливо, он выбросил карту и надеялся, что его не найдут.

Материальный ущерб таксист возместил в полном объеме, тем не менее ему предъявили обвинение в краже с чужого банковского счета. Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело направлено в суд.